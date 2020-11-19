На западе Гондураса 14 человек погибли в результате схода оползней

В 750 убежищах находятся свыше 60 тыс. человек, покинувших опасные районы страны

По меньшей мере 14 человек погибли на западе Гондураса в результате схода оползней, вызванных проливными дождями, которые принес тропический шторм "Йота", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Последствия шторма "Йота" в разной степени затронули в Гондурасе более 357 тыс. человек. В 750 убежищах находятся свыше 60 тыс. человек, покинувших опасные районы. Наводнения и оползни нанесли большой ущерб инфраструктуре и жилому фонду: более 30 участков дорог оказались завалены, два дома полностью разрушены, свыше 7 тыс. повреждены.