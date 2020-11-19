О нас
Report Georgia
Аудио новости

На западе Гондураса 14 человек погибли в результате схода оползней

На западе Гондураса 14 человек погибли в результате схода оползней В 750 убежищах находятся свыше 60 тыс. человек, покинувших опасные районы страны
Другие страны
19 ноября 2020 г. 12:16

По меньшей мере 14 человек погибли на западе Гондураса в результате схода оползней, вызванных проливными дождями, которые принес тропический шторм "Йота", сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Последствия шторма "Йота" в разной степени затронули в Гондурасе более 357 тыс. человек. В 750 убежищах находятся свыше 60 тыс. человек, покинувших опасные районы. Наводнения и оползни нанесли большой ущерб инфраструктуре и жилому фонду: более 30 участков дорог оказались завалены, два дома полностью разрушены, свыше 7 тыс. повреждены.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
Президент Ильхам Алиев: Кочарян и Саргсян, мы разгромили вашу армию!
17 ноября 2020 г. 13:54
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
Армянские родители требуют встречи с Тонояном: Верните наших детей
16 ноября 2020 г. 15:15
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша
14 ноября 2020 г. 11:08
В Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
ФотоВ Уджаре машина скорой помощи сбила пешехода
14 ноября 2020 г. 07:24
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
Готовится программа по возвращению вынужденных переселенцев
14 ноября 2020 г. 16:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi