На западе Германии ввели режим военной катастрофы

В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства.

В Минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнения. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил на брифинге в Берлине представитель ведомства.

Соответствующе решение приняла глава минстерства Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Представитель министерства уточнила, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.

По информации СМИ, число жертвами разгула стихии стали 100 человек. Еще около 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести.

В Германии с понедельника продолжаются ливни, которые вызывал циклон "Бернд", установившийся на западе Европы. Основной удар непогоды пришелся по западным и юго-западным регионам, где реки, в том числе Рейн, выходят из берегов и затапливают улицы.

К некоторым населенным пунктам нельзя подъехать из-за затопленных дорог и разрушенных мостов. В пяти районах в земле Северный Рейн — Вестфалия идет эвакуация, так как возникла угроза прорыва дамбы. Из Трира после разлива местной реки вывезли около 350 человек. В округе Рейн-Эрфт объявили режим чрезвычайной ситуации.

Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.