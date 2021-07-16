На западе Германии объявили режим военной катастрофы

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны в связи с наводнением.

Министерство обороны Германии объявило режим военной катастрофы на западе страны в связи с наводнением.

Как передает Report, данное решение было принято главой Минобороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии", - говорится в сообщении.

По словам Крамп-Карренбауэр, в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.