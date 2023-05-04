На западе ФРГ в результате железнодорожной катастрофы погибли два человека

По крайней мере два человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в городе Хюрт недалеко от Кёльна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.

По крайней мере два человека погибли в результате железнодорожной катастрофы в городе Хюрт недалеко от Кёльна (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил портал FOCUS online со ссылкой на полицию ФРГ.

По предварительным данным, поезд сбил группу рабочих. Как пишет газета Kolner Stadt-Anzeiger, авария произошла на железнодорожном переезде. Речь идет о региональном поезде, следовавшем из Эмдена в сторону Кобленца. Предположительно, ЧП произошло около 11:00. На месте работают пожарные, сотрудники экстренных служб и психологи. Движение поездов на этом участке приостановлено.

Причина произошедшего пока не установлена.