На западе ФРГ из-за наводнений погибли более 90 человек - ОБНОВЛЕНО

По меньшей мере 362 человека пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии.

Более 90 человек погибли в округе Арвайлер на западе ФРГ из-за наводнений, пострадали 618.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявляет полиция Кобленца.

"По данным на субботу, 05:00 утра (07.00 - бакинское время), более 90 человек погибли. Следует опасаться роста числа погибших. В президиум полиции поступили сведения о 618 пострадавших. Тут цифры также могут вырасти", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В большинстве районов округа до сих пор нет электричества и телефонной связи. Из-за непогоды дороги остаются перекрытыми, население призывают избегать поездок в регион. Полиция продолжает усиленно патрулировать районы бедствия.

22:27

По меньшей мере 362 человека пострадали в результате последствий наводнения в районе Арвайлер (федеральная земля Рейнланд-Пфальц) на западе Германии.

Как передает Report, об этом сообщает портал Ak-Kurier со ссылкой на данные полиции в Кобленце.

Жертвами разгула стихии стали 62 человека. Правоохранители не исключают, что число погибших и пострадавших будет расти.

Также в районе наблюдается сложная ситуация с газоснабжением. Наводнение почти полностью разрушило местный газопровод, восстановление может занять месяцы, сообщил журналистам представитель компании-оператора Energienetze Mittelrhein. Там отметили, что сейчас газораспределительная станция в регионе находится полностью под водой.

Ранее в этот день канцлер Германии Ангела Меркель провела переговоры с главой пострадавшего от наводнения региона Рейнланд-Пфальц Ману Дрейер, которая информировала ее о ситуации в районах и спасательных работах. Канцлер заверила премьер-министра в поддержке со стороны федеральных властей.

Сильные дожди продолжаются в Германии с понедельника, 11 июля, из-за действия циклона "Бернд". Ливни привели к наводнению. Число жертв наводнения в стране уже превысило 100 человек. Еще около 1,3 тыс. граждан числятся пропавшими без вести. В минобороны Германии объявили режим военной катастрофы на западе страны.