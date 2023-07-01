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На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми

На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми Следователи устанавливают обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в ночь на субботу в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции.
Другие страны
1 июля 2023 г. 16:23
На западе Франции произошли стычки между манифестантами и ультраправыми

Следователи устанавливают обстоятельства столкновений между участниками массовых беспорядков и ультраправыми, которые произошли в ночь на субботу в коммуне Анже (департамент Мен и Луара) на западе Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал France 3.

Отмечается, что "возбуждено несколько уголовных дел по факту незаконного ношения оружия после стычек, которые произошли между манифестантами и группировкой ультраправых". В общей сложности в коммуне в течение ночи было задержано 11 человек, сообщает телеканал.

По данным France 3, представители запрещенной во Франции ультраправой группировки были вооружены бейсбольными битами и дубинками.

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