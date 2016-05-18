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    ​На западе Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,7 баллов

    Эпицентр располагался в 26 километрах к западу от города Муисне

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,7 баллов произошло на западе Эквадора, сообщает Report cо ссылкой на Геологическую службу США (USGS).

    Подземные толчки были зафиксированы сегодня утром. Эпицентр располагался в 26 километрах к западу от города Муисне. Очаг залегал на глубине 10 километров.

    Информация о возможных разрушениях или жертвах не поступала. Об угрозе возникновения цунами не сообщалось.

    В середине апреля землетрясение магнитудой 7,8 баллов в Эквадоре унесло жизни более 600 человек.

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