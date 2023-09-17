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На западе ДР Конго в межобщинных столкновениях погибли 19 человек

На западе ДР Конго в межобщинных столкновениях погибли 19 человек По меньшей мере 19 человек включая одного военнослужащего были убиты в межобщинных столкновениях на западе Демократической Республики Конго (ДРК) в 190 км от столицы страны Киншасы.
Другие страны
17 сентября 2023 г. 21:15
На западе ДР Конго в межобщинных столкновениях погибли 19 человек

По меньшей мере 19 человек включая одного военнослужащего были убиты в межобщинных столкновениях на западе Демократической Республики Конго (ДРК) в 190 км от столицы страны Киншасы.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом сообщил министр связи и по делам СМИ, официальный представитель правительства Патрик Муйяя Катембве по итогам заседания совета министров ДРК.

"Погибли 18 мирных жителей и один солдат, - приводит его слова агентство AFP. - Сожжена деревня". В столкновениях, произошедших 11 сентября, участвовали общины этнических групп Теке и Яка. В ходе заседания совета министров, по словам агентства, отмечалось, что ополченцы Яка распространяют свою деятельность на районы провинции Центральное Конго, которая граничит с провинцией Киншаса.

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