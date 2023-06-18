На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек

Порядка 10 человек погибли, несколько пострадали при нападении боевиков в провинции Тюи на западе Буркина-Фасо.
Как сообщает
"Вчера ночью вооруженные люди напали на деревню Сара... К сожалению, погибли примерно 10 человек и еще несколько пострадали", - цитирует агентство слова источника.
Один из местных жителей сообщил, что всего погибли 11 человек.
В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными боевиками. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.
По официальным оценкам, почти треть страны находится вне контроля правительства.