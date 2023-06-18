О нас

На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек

На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек Порядка 10 человек погибли, несколько пострадали при нападении боевиков в провинции Тюи на западе Буркина-Фасо.
Другие страны
18 июня 2023 г. 02:17
На западе Буркина-Фасо при нападении погибло около десяти человек

Порядка 10 человек погибли, несколько пострадали при нападении боевиков в провинции Тюи на западе Буркина-Фасо.

Как сообщает Report, об этом передает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в органах безопасности.

"Вчера ночью вооруженные люди напали на деревню Сара... К сожалению, погибли примерно 10 человек и еще несколько пострадали", - цитирует агентство слова источника.

Один из местных жителей сообщил, что всего погибли 11 человек.

В апреле власти Буркина-Фасо объявили о всеобщей мобилизации для борьбы с радикальными боевиками. Страна, расположенная в африканском регионе Сахель, пытается сдерживать их наступление, которое продолжается с 2015 года.

По официальным оценкам, почти треть страны находится вне контроля правительства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Burkina-Fasoda silahlı hücum zamanı 10-a yaxın insan ölüb

Экслюзивные новости

Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
Глава Института стратегического мышления: Сотрудничество между Азербайджаном и Турцией многогранное
13 июня 2023 г. 11:40
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Посол: Румыния готова делиться опытом с Азербайджаном в сфере ВИЭ
12 июня 2023 г. 16:44
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
Шахин Мустафаев: Предусмотрено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахчыван с западными районами Азербайджана
10 июня 2023 г. 11:18
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
МИД Словакии: Поддерживаем поставки азербайджанского газа на европейские рынки
9 июня 2023 г. 10:55
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
Будут определены новые правила касательно деятельности такси, пассажирских и грузоперевозок
8 июня 2023 г. 16:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi