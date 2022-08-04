На западе Берлина после взрыва на складе с боеприпасами бушует пожар

В районе Груневальд на западе Берлина сегодня произошел взрыв на складе, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника. Начался сильный пожар. Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени.

В районе Груневальд на западе Берлина сегодня произошел взрыв на складе, где среди прочего хранятся боеприпасы и пиротехника. Начался сильный пожар. Из-за дальнейших взрывов и разлетающихся обломков пожарные команды пока не приступили к тушению пламени.

Как передает Report со ссылкой на DW, причина взрыва выясняется. Огнем охвачена площадь в полтора гектара.

По словам представителя полиции, на месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ.

По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.

Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования.

Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд.