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На западе Австралии 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

На западе Австралии 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом На западе Австралии 14 человек пострадали в результате аварии туристического автобуса, двое находятся в тяжелом состоянии.
Другие страны
15 сентября 2023 г. 10:53
На западе Австралии 14 человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом

На западе Австралии 14 человек пострадали в результате аварии туристического автобуса, двое находятся в тяжелом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция ABC.

По ее данным, туристический автобус с 45 пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на автотрассе у города Нортгемптон, расположенного в 460 км к северу от Перта. Бригады скорой помощи, прибывшие к месту происшествия около 09:00 по местному времени, доставили в больницу 14 пострадавших. Двое из них в тяжелом состоянии. Водитель грузового автомобиля также получил травмы.

Как отметили в полиции, на месте аварии работают сотрудники главного управления по расследованию ДТП, которые выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

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Версия на английском языке Bus and truck collide, injuring 15 in Western Australia

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