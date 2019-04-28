​На западе Афганистана уничтожили более 100 т опиума

Спецназ Национальной армии Афганистана совместно с коалиционными силами уничтожил более 100 т опиума в провинции Фарах на западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье афганское Министерство обороны.

"Спецназ Национальной армии Афганистана провели крупномасштабную операцию с коалиционными силами в районе Баквах, провинция Фарах, в которой они уничтожили более 100 тысяч килограмм опиума", - говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного на официальной странице в Twitter.

В Министерстве также добавили, что "боевики движения "Талибан" были причастны к подготовке, распространению и контрабанде этих наркотиков".