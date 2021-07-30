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На западе Афганистана совершено нападение на штаб ООН

На западе Афганистана совершено нападение на штаб ООН Организация Объединенных Наций в Афганистане осудила нападение, совершенное на ее объект в Герате, в результате которого погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров.
Другие страны
30 июля 2021 г. 18:12
На западе Афганистана совершено нападение на штаб ООН

Организация Объединенных Наций в Афганистане осудила нападение, совершенное на ее объект в Герате, в результате которого погиб служащий афганской полиции и были ранены несколько офицеров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу на своей официальной странице Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА).

По ее данным, в результате атаки, во время которой штаб-квартира подверглась гранатометному и артиллерийскому обстрелу, никто из сотрудников ООН не пострадал.

"Виновные в этом нападении должны быть выявлены и привлечены к ответственности", - заявила глава МООНСА Дебора Лайонс.

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