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На западе Афганистана не менее 40 школьниц отравились водой

На западе Афганистана не менее 40 школьниц отравились водой По меньшей мере 40 учащихся начальной религиозной школы в провинции Фарах (запад Афганистана) пострадали в результате массового отравления питьевой водой.
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7 июня 2023 г. 20:59
На западе Афганистана не менее 40 школьниц отравились водой

По меньшей мере 40 учащихся начальной религиозной школы в провинции Фарах (запад Афганистана) пострадали в результате массового отравления питьевой водой.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета "Хашт-э субх" со ссылкой на местные источники.

По их данным, инцидент произошел в школе для девочек в районе Кала-и-Ках, расположенном в западной части провинции. Некоторым пострадавшим потребовалась госпитализация, подробности об их состоянии не приводятся. Что именно привело к токсикации воды, пока неизвестно.

Представители местной администрации никак не прокомментировали произошедшее.

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