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    На западе Афганистана 22 полицейских погибли при нападении талибов

    © AFP 2018 / Noorullah Shirzada

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на конвой сил безопасности в Афганистане, в результате погибли по меньшей мере 22 полицейских.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганское агентство Пажвак.

    Инцидент произошел в провинции Фарах на западе Афганистана. 

    Также сообщается, что еще пять сотрудников полиции получили ранения.

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