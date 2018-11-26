На западе Афганистана 22 полицейских погибли при нападении талибов

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Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на конвой сил безопасности в Афганистане, в результате погибли по меньшей мере 22 полицейских.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает афганское агентство Пажвак.

Инцидент произошел в провинции Фарах на западе Афганистана.

Также сообщается, что еще пять сотрудников полиции получили ранения.