На запад Индии обрушились сильные дожди, погибли шесть человек

Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".
Ливень начался накануне утром и продлился 12 часов. За этот период выпало 442 миллиметра осадков.
Местные власти закрыли аэропорт до 9 утра завтрашнего дня, а также отменили или изменили расписание движения нескольких поездов. Занятия в школах и колледжах сегодня также были отменены.
Власти штата и армия приведены в состояние готовности в связи с ситуацией.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости