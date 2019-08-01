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На запад Индии обрушились сильные дожди, погибли шесть человек

На запад Индии обрушились сильные дожди, погибли шесть человек
​Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии
© AFP

Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ливень начался накануне утром и продлился 12 часов. За этот период выпало 442 миллиметра осадков.

Местные власти закрыли аэропорт до 9 утра завтрашнего дня, а также отменили или изменили расписание движения нескольких поездов. Занятия в школах и колледжах сегодня также были отменены.

Власти штата и армия приведены в состояние готовности в связи с ситуацией.

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