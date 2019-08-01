На запад Индии обрушились сильные дожди, погибли шесть человек

© AFP https://report.az/storage/news/fec9a079e7d648bfe53bf5dadd3d6c2f/e0d92136-2e20-43f5-955d-28589c96c4a7_292.jpg

Как минимум шесть человек погибли из-за проливного дождя, обрушившегося на город Вадодара в штате Гуджарат на западе Индии, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Ливень начался накануне утром и продлился 12 часов. За этот период выпало 442 миллиметра осадков.

Местные власти закрыли аэропорт до 9 утра завтрашнего дня, а также отменили или изменили расписание движения нескольких поездов. Занятия в школах и колледжах сегодня также были отменены.

Власти штата и армия приведены в состояние готовности в связи с ситуацией.