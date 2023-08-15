О нас

На южных окраинах Триполи начались вооруженные столкновения

На южных окраинах Триполи начались вооруженные столкновения Вооруженные столкновения начались на южных окраинах столицы Ливии Триполи.
Другие страны
15 августа 2023 г. 07:33
На южных окраинах Триполи начались вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения начались на южных окраинах столицы Ливии Триполи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин. Несколько машин скорой помощи направились к торговому центру, расположенному в центре Айн-Зары. Медицинские учреждения приведены в режим чрезвычайной ситуации, информации о пострадавших пока не поступало.

Телеканал сообщает, что напряженность на южных окраинах Триполи, вероятно, вызвана задержанием в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии. Незадолго до начала стрельбы в этих районах развернули свои силы сотрудники судебной полиции.

Вооруженные формирования Ливии, связанные с противоборствующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое оборачивается многочисленными жертвами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Liviya paytaxtında silahlı toqquşmalar başlayıb

Другие новости из категории

В Эквадоре застрелили еще одного политика
В Эквадоре застрелили еще одного политика
15 августа 2023 г. 07:03
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 99
Число жертв пожаров на Гавайях возросло до 99
15 августа 2023 г. 06:37
В Доминикане из-за взрыва на заводе погибли не менее 10 человек
В Доминикане из-за взрыва на заводе погибли не менее 10 человек
15 августа 2023 г. 05:46
В Нигерии 13 сотрудников сил нацбезопасности погибли в засаде боевиков
В Нигерии 13 сотрудников сил нацбезопасности погибли в засаде боевиков
15 августа 2023 г. 04:18
Совбез ООН проведет заседание по правам человека в КНДР
Совбез ООН проведет заседание по правам человека в КНДР
15 августа 2023 г. 03:20
Лесной пожар на юге Франции охватил более 500 га
Лесной пожар на юге Франции охватил более 500 га
15 августа 2023 г. 02:07
Госдеп: Cуд над президентом Нигера не поможет мирно решить конфликт
Госдеп: Cуд над президентом Нигера не поможет мирно решить конфликт
15 августа 2023 г. 00:56
Молдова ввела санкции против Ирана
Молдова ввела санкции против Ирана
15 августа 2023 г. 00:28
В Эфиопии в результате авиаудара погибли не менее 26 человек
В Эфиопии в результате авиаудара погибли не менее 26 человек
14 августа 2023 г. 23:36
Минфин: ФРГ планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине
Минфин: ФРГ планирует ежегодно выделять 5 млрд евро на помощь Украине
14 августа 2023 г. 21:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi