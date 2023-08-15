На южных окраинах Триполи начались вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения начались на южных окраинах столицы Ливии Триполи.

Вооруженные столкновения начались на южных окраинах столицы Ливии Триполи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом передает телеканал Libya al-Ahrar.

По его данным, звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин. Несколько машин скорой помощи направились к торговому центру, расположенному в центре Айн-Зары. Медицинские учреждения приведены в режим чрезвычайной ситуации, информации о пострадавших пока не поступало.

Телеканал сообщает, что напряженность на южных окраинах Триполи, вероятно, вызвана задержанием в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии. Незадолго до начала стрельбы в этих районах развернули свои силы сотрудники судебной полиции.

Вооруженные формирования Ливии, связанные с противоборствующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое оборачивается многочисленными жертвами.