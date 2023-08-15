На южных окраинах Триполи начались вооруженные столкновения

Вооруженные столкновения начались на южных окраинах столицы Ливии Триполи.
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По его данным, звуки стрельбы слышны в районах Айн-Зара и Салах-ад-Дин. Несколько машин скорой помощи направились к торговому центру, расположенному в центре Айн-Зары. Медицинские учреждения приведены в режим чрезвычайной ситуации, информации о пострадавших пока не поступало.
Телеканал сообщает, что напряженность на южных окраинах Триполи, вероятно, вызвана задержанием в международном аэропорту одного из командиров 444-й бригады, которая входит в состав войск столичного военного округа и связана с Президентским советом Ливии. Незадолго до начала стрельбы в этих районах развернули свои силы сотрудники судебной полиции.
Вооруженные формирования Ливии, связанные с противоборствующими политическими силами, нередко вступают в открытое противостояние, которое оборачивается многочисленными жертвами.