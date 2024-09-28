На южной окраине Бейрута произошли три взрыва после атаки Израиля

Истребители израильских ВВС возобновили с утра атаки на объекты шиитской организации "Хезболлах" в пригородах столицы Ливана.

Истребители израильских ВВС возобновили с утра атаки на объекты организации "Хезболла" в пригородах столицы Ливана.

Как передает Report, об этом сообщает российское агентство ТАСС.

По информации агентства, самолеты ВВС Израиля нанесли несколько ударов по южной окраине Бейрута, где произошло по меньшей мере три взрыва. С места атаки в небо поднимаются столбы дыма.

Большинство жителей из опасных районов покинули свои дома и провели ночь в центральных кварталах Бейрута и на набережной, другие направились в лесопарк в окрестностях города.