На юго-западе Японии военные ищут 22 человек, пропавших без вести

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Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Около двух тысяч сотрудников сил самообороны, полиции и пожарной охраны продолжают поиски 22 человек, пропавших без вести на юго-западе Японии из-за наводнений и паводков, вызванных ливневыми дождями.

Как передает Report, об этом сoобщил телеканал Nippon Television Network.

В префектурах Фукуока и Оита к этому часу официально признаны погибшими из-за стихии 25 человек, 22 человека считаются пропавшими без вести. На их поиски направлено 2000 военных, полицейских и пожарных.