На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано у островов Токара на юго-западе Японии.

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано у островов Токара на юго-западе Японии.

Как передает Report , об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Пострадавших нет.

В районе островов Токара в последние полторы недели наблюдается повышенная сейсмическая активность. За это время тут произошло уже более 1 180 землетрясений магнитудой выше 1, включая несколько сильных магнитудой от 5 до 5,5.

Местные сейсмологи отмечают, что район находится на стыке литосферных плит, что приводит к повышенной сейсмической активности. Специалисты предупреждают, что подземные толчки в ближайшее время продолжатся, и призывают местное население к бдительности. На островах Токара расположено несколько небольших поселков, в которых живут суммарно около 650 человек.

При канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы заработал штаб для сбора и анализа информации о сейсмической активности у островов Токара.

По данным местных СМИ, некоторые местные жители решили эвакуироваться на основную японскую территорию. При помощи паромов оттуда вывезли 35 человек. Еще одна группа людей, как ожидается, будет эвакуирована 6 июля.