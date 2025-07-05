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На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3 Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано у островов Токара на юго-западе Японии.
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5 июля 2025 г. 04:16
На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 зарегистрировано у островов Токара на юго-западе Японии.

Как передает Report, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась. Пострадавших нет.

В районе островов Токара в последние полторы недели наблюдается повышенная сейсмическая активность. За это время тут произошло уже более 1 180 землетрясений магнитудой выше 1, включая несколько сильных магнитудой от 5 до 5,5.

Местные сейсмологи отмечают, что район находится на стыке литосферных плит, что приводит к повышенной сейсмической активности. Специалисты предупреждают, что подземные толчки в ближайшее время продолжатся, и призывают местное население к бдительности. На островах Токара расположено несколько небольших поселков, в которых живут суммарно около 650 человек.

При канцелярии премьер-министра Сигэру Исибы заработал штаб для сбора и анализа информации о сейсмической активности у островов Токара.

По данным местных СМИ, некоторые местные жители решили эвакуироваться на основную японскую территорию. При помощи паромов оттуда вывезли 35 человек. Еще одна группа людей, как ожидается, будет эвакуирована 6 июля.

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