На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

Выброс вулканических пород зафиксирован в радиусе около 1 км от кратера вулкана на юго-западном японском острове Суваносэ.

Выброс вулканических пород зафиксирован в радиусе около 1 км от кратера вулкана на юго-западном японском острове Суваносэ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на острове не поступало. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, их деревня находится в 4 км от вулкана. Правительство Японии сформировало кризисный штаб для сбора информации.

Суваносэ расположен в 270 км к югу от крупного города Кагосима, площадь отдаленного острова составляет порядка 27 кв. км.