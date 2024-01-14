О нас

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Выброс вулканических пород зафиксирован в радиусе около 1 км от кратера вулкана на юго-западном японском острове Суваносэ.
Другие страны
14 января 2024 г. 03:21
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

Выброс вулканических пород зафиксирован в радиусе около 1 км от кратера вулкана на юго-западном японском острове Суваносэ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

В связи с этим в районе объявлен третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях на острове не поступало. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, их деревня находится в 4 км от вулкана. Правительство Японии сформировало кризисный штаб для сбора информации.

Суваносэ расположен в 270 км к югу от крупного города Кагосима, площадь отдаленного острова составляет порядка 27 кв. км.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
Элиуд Эмери: Принимая COP29, Азербайджан возьмет на себя лидерство в борьбе с изменением климата
13 января 2024 г. 11:45
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
BP объявила о планах по добыче глубокозалегающего газа на блоке АЧГ
11 января 2024 г. 15:51
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
Почетные депутаты и сенаторы Франции осудили вандализм в отношении памятника Хуршидбану Натаван
11 января 2024 г. 15:16
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
COP позволил достичь ряд успехов в борьбе с климатическими изменениями
11 января 2024 г. 13:56
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
Германия депортировала 245 азербайджанцев в Грузию в прошлом году
11 января 2024 г. 10:42
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
Крикорян: Мирный процесс между Баку и Ереваном при международном посредничестве теряет актуальность
10 января 2024 г. 14:30
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
Капитан сборной Азербайджана по вольной борьбе пропустит чемпионат Европы
9 января 2024 г. 15:06
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
Президент Казахстана примет участие в открытии Центра детского творчества в Физули
9 января 2024 г. 13:11
Посол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
ФотоПосол: Развитие коридоров повысит значимость Казахстана и Азербайджана в глобальной логистике
9 января 2024 г. 12:54
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
Посол: Азербайджанские врачи пользуются в Германии большим доверием
8 января 2024 г. 13:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi