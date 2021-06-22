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На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

На юго-западе Японии произошло извержение вулкана Извержение вулкана произошло вечером во вторник на юго-западном японском острове Суваносэ.
Другие страны
22 июня 2021 г. 20:19
На юго-западе Японии произошло извержение вулкана

Извержение вулкана произошло вечером во вторник на юго-западном японском острове Суваносэ.

Как передает Report, об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии.

Отмечается, что в связи с этим метеорологи установили в районе третий уровень опасности по пятибалльной шкале. Это означает, что к вулкану нельзя приближаться на расстояние менее 2 км.

О пострадавших и разрушениях на острове не сообщается. В настоящее время на нем проживают около 80 человек, однако сама деревня находится в 4 км от вулкана.

Суваносэ - небольшой остров, расположенный в 230 км к юго-западу от крупного города Кагосима. В предыдущий раз извержение вулкана произошло там 31 марта.

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