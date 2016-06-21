На юго-западе США 2200 гектаров земли охватили сильные пожары

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Два мощных пожара распространяются с большой скоростью на юго-западе США. По последним данным, они охватили уже более 2200 гектаров земли, сообщает Report со ссылкой на телеканал ABC7.

Огонь охватил Национальный заповедник Анджелес, а также близлежащие города Азуса и Дуарти на территории штата Калифорния. В городах Дуарти и Брэдбери объявили эвакуацию порядка 400 домов.

Власти полагают, что один из пожаров могло спровоцировать возгорание грузовика близ водохранилища Моррис, находящегося на территории заповедника. Через полтора часа возник второй пожар близ Дуарти.

Сотрудникам пожарных служб до сих пор не удалось взять пламя под контроль. Два пожара пока не слились в один, однако они находятся в непосредственной близости друг от друга.

Аномально жаркая погода установилась в выходные дни в южной части американского штата Калифорния, в разных районах Аризоны, на юге Невады и в Нью-Мексико. В некоторых районах столбик термометра поднимался до 47 градусов по Цельсию. В результате аномальной жары были зафиксированы четыре смертельных случая.