На юго-западе Польши в ДТП с автобусом пострадали более 20 человек

Более 20 человек пострадали при лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля в городе Карпач на юго-западе Польши.

Более 20 человек пострадали при лобовом столкновении автобуса и легкового автомобиля в городе Карпач на юго-западе Польши.

Как передает Report , об этом сообщила телеканалу TVP Info представительница местной полиции Беата Сосульская-Баран.

"Пострадавших 23 человека, из них 2 девочки 10 лет и 13 лет поступили в больницы в очень тяжелом состоянии", - отметила сотрудница полиции.

По ее словам, легковой автомобиль марки Skoda, ехавший по встречной полосе, врезался в автобус на улице Велькопольской в городе Карпач недалеко от польско-чешской границы. Все пострадавшие в результате аварии были доставлены в медучреждения, из них 19 ехали автобусом и 4 - в машине. Получившие тяжелые травмы девочки были пассажирами автомобиля Skoda.

Причины инцидента пока неизвестны, отметила представительница полиции.