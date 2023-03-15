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На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека, есть раненые

На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека, есть раненые По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник вечером в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Другие страны
15 марта 2023 г. 00:53
На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека, есть раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва, произошедшего в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в городе Хуздар, расположенном в центральной части провинции. Взрывное устройство было прикреплено к гражданскому автомобилю при помощи магнитов и приведено в действие дистанционно. Как сообщили в полиции, целью нападения мог быть местный торговец, находившийся в автомобиле в момент взрыва.

Пока ни одна из действующих в регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.

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