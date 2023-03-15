На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека, есть раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва, произошедшего в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.
Как передает Report, об этом сообщила газета
По ее данным, инцидент произошел в городе Хуздар, расположенном в центральной части провинции. Взрывное устройство было прикреплено к гражданскому автомобилю при помощи магнитов и приведено в действие дистанционно. Как сообщили в полиции, целью нападения мог быть местный торговец, находившийся в автомобиле в момент взрыва.
Пока ни одна из действующих в регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.