На юго-западе Пакистана в результате взрыва погибли два человека, есть раненые

По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва, произошедшего во вторник вечером в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

По меньшей мере два человека погибли, еще восемь получили ранения в результате взрыва, произошедшего в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в городе Хуздар, расположенном в центральной части провинции. Взрывное устройство было прикреплено к гражданскому автомобилю при помощи магнитов и приведено в действие дистанционно. Как сообщили в полиции, целью нападения мог быть местный торговец, находившийся в автомобиле в момент взрыва.

Пока ни одна из действующих в регионе радикальных группировок не взяла на себя ответственность за нападение.