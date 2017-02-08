 Наверх
    Закрыть фоторежим

    На юго-западе Пакистана произошло землетрясение

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Пакистана.

    Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

    Подземные толчки были зафиксированы в 22.03 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 14 километрах к западу от города Пасни. Очаг залегал на глубине 40 километров.

    Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi