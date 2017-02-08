На юго-западе Пакистана произошло землетрясение

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на юго-западе Пакистана.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки были зафиксированы в 22.03 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 14 километрах к западу от города Пасни. Очаг залегал на глубине 40 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.