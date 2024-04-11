На юго-западе Нигера в результате подрыва мины погибли шестеро военнослужащих

Шестеро военнослужащих правительственной армии Нигера погибли на юго-западе страны.

Шестеро военнослужащих правительственной армии Нигера погибли на юго-западе страны.

Как передает Report , об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Патрульная машина военных подорвалась на мине, заложенной на дороге близ деревни Тингара (в районе Инатес, недалеко от границы с соседним Мали). В результате шесть солдат погибли, еще несколько получили ранения.

Армия выследила с помощью средств воздушной разведки место расположения террористов и нанесла по ним удар. В результате ликвидировано около десяти боевиков, уничтожена их техника.

Район Инатес расположен в регионе Тиллабери, где вооруженные террористы регулярно совершают атаки на базы и лагеря правительственной армии Нигера.