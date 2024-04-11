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На юго-западе Нигера в результате подрыва мины погибли шестеро военнослужащих

На юго-западе Нигера в результате подрыва мины погибли шестеро военнослужащих Шестеро военнослужащих правительственной армии Нигера погибли на юго-западе страны.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 20:04
На юго-западе Нигера в результате подрыва мины погибли шестеро военнослужащих

Шестеро военнослужащих правительственной армии Нигера погибли на юго-западе страны.

Как передает Report, об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Presse.

Патрульная машина военных подорвалась на мине, заложенной на дороге близ деревни Тингара (в районе Инатес, недалеко от границы с соседним Мали). В результате шесть солдат погибли, еще несколько получили ранения.

Армия выследила с помощью средств воздушной разведки место расположения террористов и нанесла по ним удар. В результате ликвидировано около десяти боевиков, уничтожена их техника.

Район Инатес расположен в регионе Тиллабери, где вооруженные террористы регулярно совершают атаки на базы и лагеря правительственной армии Нигера.

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Версия на азербайджанском языке Nigerdə mina partlaması nəticəsində 6 əsgər ölüb

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