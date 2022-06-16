На юго-западе КНДР зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции

Медики КНДР зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания на юго-западе страны.

Медики КНДР зафиксировали вспышку острого кишечного заболевания на юго-западе страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В связи со "вспышкой острой кишечной эпидемии" глава народной республики Ким Чен Ын направил партию медикаментов в город Хэджу в провинции Южная Хванхэ.

Ким Чен Ын распорядился принять "тщательные карантинные меры" для пациентов с подозрением на острую кишечную инфекцию и провести интенсивную дезинфекцию в городе.

Агентство не уточнило конкретное название заболевание и число заразившихся.

Информация о новой вспышке инфекционного заболевания появилась на фоне продолжающейся борьбы КНДР с распространением коронавируса. О первых случаях заболевания ковидом в стране стало известно 12 мая.