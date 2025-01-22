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На юго-западе Китая в результате крупного ДТП погибли пять человек

На юго-западе Китая в результате крупного ДТП погибли пять человек Пять человек погибли, один получил тяжелые ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в городе Бачжун (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).
Другие страны
22 января 2025 г. 14:09
На юго-западе Китая в результате крупного ДТП погибли пять человек

Пять человек погибли, один получил тяжелые ранения в результате крупного дорожно-транспортного происшествия в городе Бачжун (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что четверо из них скончались на месте, а один умер, несмотря на усилия медиков.

ДТП произошло примерно в 11:40 в среду, когда тяжелый самосвал столкнулся с другими автомобилями. В результате инцидента повреждения получили 12 автомобилей.

В настоящее время ведется расследование причин ДТП.

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