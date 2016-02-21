​На юго-западе Китая сгорели 60 домов, пострадали 120 человек

Баку. 21 Февраля. REPORT.AZ/ В уезде Цзяньхэ (китайской юго-западной провинции Гуйчжоу) пожаром были уничтожены 60 домов, сообщается о 120 пострадавших.

Как передает Report, об этом передает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в субботу вечером. Причины случившегося устанавливаются, на месте происшествия работают спасатели, которые не исключают, что в результате поисковых работ могут быть обнаружены погибшие.

Среди предварительных версий инцидента рассматривается неосторожное использование пиротехники. В Китае празднуют наступление Нового года по лунному календарю - Чуньцзе. В праздничную ночь и последующие две недели китайцы запускают петарды и фейерверки - согласно народным поверьям это является наиболее эффективным способом для отпугивания злых духов.