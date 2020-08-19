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На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня

На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня Вызванный продолжающимися несколько дней сильными ливнями оползень в юго-западной провинции Юньнань разрушил несколько жилых строений и привел к сходу оползня, пять человек числятся пропавшими без вести.
Другие страны
19 августа 2020 г. 08:22
На юго-западе Китая пять человек пропали без вести после схода оползня

Вызванный продолжающимися несколько дней сильными ливнями оползень в юго-западной провинции Юньнань разрушил несколько жилых строений и привел к сходу оползня, пять человек числятся пропавшими без вести.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду информационный портал "Пэнпай".

Грязевой поток общей площадью порядка 10 тыс. кв м сошел на сельский населенный пункт Мучан в уезде Чжэнькан в среду утром. Сообщается о серьезном повреждении двух домов. Одному из жителей удалось выбраться самостоятельно, еще пять человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

На месте ЧП работает порядка 300 спасателей. Экстренными службами эвакуированы жители свыше 60 домов, расположенных в этом районе. Поисково-спасательная операция продолжается.

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