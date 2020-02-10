На юго-западе Китая произошла вспышка птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N6 произошла в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и деревни КНР.

На ферме в уезде Сичун, говорится в сообщении, из 2,5 тыс. птиц заболели и погибли 1,8 тыс., выживших пришлось уничтожить. Местные санитарные власти провели обработку территории фермы и прилегающей зоны. Ранее в провинции Хунань и Синьцзян-Уйгурском автономном районе также были отмечены вспышки этого типа птичьего гриппа. В начале года в уезде Инин Синьцзян-Уйгурского автономного района жертвами птичьего гриппа, вызываемого вирусом H5N6, стали дикие лебеди, опустившиеся на отдых в двух местных водоемах. Из 150 птиц погибли 15.

Были отмечены случаи заражения людей различными штаммами птичьего гриппа. В частности, Китай с 2013 года сообщал о сезонных вспышках инфекций H7N9 среди людей. Опасность этой разновидности птичьего гриппа, предупреждали китайские специалисты, - в его высокой смертности (38,5%).