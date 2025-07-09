О нас

На юго-западе Китая из-за оползня пять человек пропали без вести

На юго-западе Китая из-за оползня пять человек пропали без вести В провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за вызванного дождем горного оползня пять человек без вести пропали пять человек.
Другие страны
9 июля 2025 г. 10:04
На юго-западе Китая из-за оползня пять человек пропали без вести

В провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за вызванного дождем горного оползня пять человек без вести пропали пять человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили местые власти.

Сообщается, что из-за обвала грунта жилой дом рухнул и люди могут остатся под завалами.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску пропавших без вести.

С вечера вторника по утро среды на поселок Чжэндун уезда Сюйюн обрушились сильные дожди. По данным уездной администрации, 24 человека из 11 домохозяйств, проживающих вблизи зоны оползня, были эвакуированы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi