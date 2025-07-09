На юго-западе Китая из-за оползня пять человек пропали без вести

В провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за вызванного дождем горного оползня пять человек без вести пропали пять человек.

В провинции Сычуань на юго-западе Китая из-за вызванного дождем горного оползня пять человек без вести пропали пять человек.

Как передает Report со ссылкой на агентство Xinhua, об этом сообщили местые власти.

Сообщается, что из-за обвала грунта жилой дом рухнул и люди могут остатся под завалами.

В настоящее время ведутся интенсивные работы по поиску пропавших без вести.

С вечера вторника по утро среды на поселок Чжэндун уезда Сюйюн обрушились сильные дожди. По данным уездной администрации, 24 человека из 11 домохозяйств, проживающих вблизи зоны оползня, были эвакуированы.