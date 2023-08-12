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На юго-западе Казахстана произошло масштабное отключение электроэнергии

На юго-западе Казахстана произошло масштабное отключение электроэнергии Масштабное отключение электроэнергии произошло в Мангистауской области на юго-западе Казахстана в связи с аварией на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК).
Другие страны
12 августа 2023 г. 09:57
На юго-западе Казахстана произошло масштабное отключение электроэнергии

Масштабное отключение электроэнергии произошло в Мангистауской области на юго-западе Казахстана в связи с аварией на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК).

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба национальной компании по управлению электрическими сетями Kegoc.

"Произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 МАЭК, что привело к последующим отключениям потребителей - в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт", - говорится в сообщении.

До завершения аварийно-восстановительных работ на МАЭК введено ежедневное ограничение промышленных потребителей региона.

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