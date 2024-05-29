На юго-западе Исландии началось извержение вулкана

Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, где ранее эвакуировали часть жителей.

Извержение вулкана началось на юго-западе Исландии, где ранее эвакуировали часть жителей.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания RUV со ссылкой на Национальное метеорологическое бюро.

"Извержение началось в районе вулканического холма Сундхнукур к северу от города Гриндавик… Вертолет береговой охраны вскоре поднимется в воздух, чтобы уточнить точное местоположение и масштабы извержения", - говорится в коммюнике метеорологов.

Сообщается, что вытекшая магма движется в сторону Гриндавика. Ранее исландские СМИ сообщали, что из-за опасности извержения были эвакуированы город Гриндавик и геотермальный спа-санаторий Блю-Лагун.