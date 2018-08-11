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    На юго-западе Индии число погибших в результате наводнений выросло до 37

    Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Число жертв в результате наводнений в индийском штате Керала увеличилось до 37 человек.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал NDTV.

    Ранее сообщалось, что за несколько суток от схода оползней, спровоцированных проливными дождями, в различных районах Кералы погибли не менее 26 человек.

    По данным телеканала, более 15,6 тысячи человек были эвакуированы из пострадавших от наводнений районов и более 500 лагерей для оказания экстренной помощи пострадавшим были открыты в штате.

    Эвакуацию и операции по оказанию чрезвычайной помощи проводят армия, военно-морские силы, военно-воздушные силы, береговая охрана и состав национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

    Сход оползней в Керале стал следствием обильных дождей, которые обрушились на штат в среду и продолжаются до сих пор. Ряд населенных районов, расположенных в низинах, оказались полностью затопленными.

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