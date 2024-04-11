О нас

На юго-западе Франции фермеры устроили протест на тракторах

На юго-западе Франции фермеры устроили протест на тракторах Во французском городе Монтобан на юго-западе Франции 150 фермеров устроили ночью протест на тракторах, аграрии вывалили отходы и покрышки около здания местных властей.
Другие страны
11 апреля 2024 г. 14:26
На юго-западе Франции фермеры устроили протест на тракторах

Во французском городе Монтобан на юго-западе Франции 150 фермеров устроили ночью протест на тракторах, аграрии вывалили отходы и покрышки около здания местных властей.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг издание Depeche.

"В среду вечером манифестанты вновь собрались перед офисами различных государственных служб. Как и в ходе предыдущих манифестаций в январе или феврале, были вывалены самые разные отходы", - говорится в статье.

Для обеспечения правопорядка у здания властей было задействовано значительно число полицейских из спецнаряда по подавлению протестов (CRS), сообщает издание.

Однако аграрии проехали мимо и продолжили свой путь по направлению к департаментскому управлению по территориальному планированию, где было размещено всего несколько правоохранителей, говорится в материале.

Протестующие фермеры не смогли въехать на улицу, где расположен главный вход в ведомство, из-за установленных заранее бетонных блоков, после чего группа манифестантов безуспешно попыталась протаранить стволом дерева другую дверь здания.

В результате фермеры вывалили содержимое нескольких своих грузовиков в начале улицы и на набережной, а через час направились обратно к зданию префектуры, где продолжили протесты.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирали обороты. Протестующие блокировали ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Фермеры также забрасывали префектуры и здания администрации навозом и отходами. Они требовали признания важности их деятельности и осуждали политику правительства в сфере сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransada fermerlər traktorlarla etiraz aksiyası keçirib

Экслюзивные новости

Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi