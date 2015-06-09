На юго-востоке Турции в результате стрельбы погибли четыре человека

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Глава местного исламского общества помощи ("Ихья-Дер") Айтач Баран был застрелен 9 июня в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщил телеканал NTV, после его убийства в одном из городских кафе произошло вооруженное столкновение, в результате которого погибли еще три человека.

Баран получил огнестрельные ранения во время ожесточенного спора двух групп граждан возле офиса "Ихья-Дер". Он скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Данных о том, связан ли инцидент в кафе с убийством исламского деятеля, пока нет. Между тем, поступает информация о том, что в результате столкновений пострадали полицейский и два региональных журналиста Анатолийского агентства и агентства Ихляс.

Администрация Диярбакыра, в свою очередь, пока сообщила только об одной жертве инцидентов. Власти начали расследование случившегося и поиск нападавших. К следствию подключены семь прокуроров.