На юго-востоке Турции уничтожено до 20 укрытий террористов

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ На юго-востоке Турции продолжается масштабная операция против террористов PKK.

Как передает Report, об этом сoобшил Anadolu.

В операции участвуют более семи тысяч сотрудников сил безопасности, которые прочесывают районы Кулп, Лидже и Хани на границе провинций Диярбакыр и Бингель. По информации администрации губернатора Диярбакыра, за последние сутки в районе Лидже по подозрению в пособничестве террористам задержаны два человека. В то же время проведены обыски в восьми домах, расположенных в двух населенных пунктах.

В целом с начала операции, которая проводится с пятого марта, уничтожены 19 укрытий и семь объектов террористов, а также крупная партия наркотиков.