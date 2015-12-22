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    На юго-востоке Турции обнаружено 100 кг взрывчатки

    По данным правоохранителей, с помощью взрывчатки боевики РПК хотели взорвать нефтепровод

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Поисковая полицейская собака по кличке Эльма обнаружила около 100 килограммов взрывчатого вещества в районе города Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщает Report со ссылкой на газету Sabah.

    Взрывчатка была зарыта в землю в двух контейнерах, рядом с которыми были обнаружены 400-метровый кабель и детонаторы. По версии полиции, боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) планировали использовать взрывчатку для подрыва проходящего рядом нефтепровода Киркук-Джейхан, по которому в Турцию поступает иракская нефть.

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