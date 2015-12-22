На юго-востоке Турции обнаружено 100 кг взрывчатки

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Поисковая полицейская собака по кличке Эльма обнаружила около 100 килограммов взрывчатого вещества в районе города Нусайбин провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщает Report со ссылкой на газету Sabah.

Взрывчатка была зарыта в землю в двух контейнерах, рядом с которыми были обнаружены 400-метровый кабель и детонаторы. По версии полиции, боевики запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) планировали использовать взрывчатку для подрыва проходящего рядом нефтепровода Киркук-Джейхан, по которому в Турцию поступает иракская нефть.