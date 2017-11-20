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    На юго-востоке Турции нейтрализованы 16 террористов

    Нейтрализовано в том числе известные главари боевиков

    Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции, проводимой в районе Кулп юго-восточной провинции Диярбакыр, за последние три дня нейтрализовано 16 террористов, в том числе известные главари боевиков.

    Как передает Report, об этом сoобщает "Anadolu".

    Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

    В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

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