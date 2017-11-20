На юго-востоке Турции нейтрализованы 16 террористов

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции, проводимой в районе Кулп юго-восточной провинции Диярбакыр, за последние три дня нейтрализовано 16 террористов, в том числе известные главари боевиков.
Как передает Report, об этом сoобщает "Anadolu".
Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.
В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.
News DepartmentАвтор новости
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