На юго-востоке Турции нейтрализовано 5 террористов

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ В результате антитеррористической операции в районе Бейтюшшебап турецкой провинции Ширнак нейтрализовано пять боевиков РКК, передает Report.

Об этом сообщает администрация губернатора провинции. По данным администрации, антитеррористическая операция в Ширнаке продолжается при поддержке военной авиации. Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.