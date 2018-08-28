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    На юго-востоке Турции нейтрализовано 5 террористов

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/  В результате антитеррористической операции в районе Бейтюшшебап турецкой провинции Ширнак нейтрализовано пять боевиков РКК, передает Report.  

    Об этом сообщает администрация губернатора провинции. По данным администрации, антитеррористическая операция в Ширнаке продолжается при поддержке военной авиации. Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

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