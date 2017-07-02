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    На юго-востоке Турции ликвидированы 23 террориста

    За 18 дней операции сложили оружие и сдались 9 террористов PKK, в том числе четыре женщины© Foto: "Anadolu"

    Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В рамках антитеррористической операции, продолжающейся в юго-восточной провинции Сиирт с 12 июня, уничтожены 23 боевика PKK.

    Как передает Report, со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в сообщении администрации губернатора провинции.

    В частности, ударами с самолетов F-16 в районе горы Херекол в числе последних уничтожены 9 террористов, чье месторасположение было выявлено благодаря разведданным с БПЛА.

    За 18 дней операции сложили оружие и сдались 9 террористов PKK, в том числе четыре женщины.

    Антитеррористическая операция продолжается в районе Первари провинции Сиирт

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