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На юго-востоке Мексики разбился вертолет ВМС, есть погибшие и пострадавшие

На юго-востоке Мексики разбился вертолет ВМС, есть погибшие и пострадавшие Многоцелевой вертолет Eurocopter Министерства ВМС Мексики разбился в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско.
Другие страны
2 октября 2022 г. 00:09
На юго-востоке Мексики разбился вертолет ВМС, есть погибшие и пострадавшие

Многоцелевой вертолет Eurocopter Министерства ВМС Мексики разбился в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, погибли по меньшей мере три человека, еще двое получили тяжелые травмы.

На место катастрофы прибыли представители властей. Сведений о возможных причинах происшедшего обнародовано не было. Военное ведомство пока никак не прокомментировало случившееся.

Напомним, что в середине июля в северо-западном штате Синалоа разбился вертолет ВМС Black Hawk. На его борту находились 15 участников операции по поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, 14 из них погибли. Причиной катастрофы признана нехватка топлива.

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Версия на азербайджанском языке Meksikada hərbi helikopter qəzaya uğrayıb, 3 nəfər ölüb

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