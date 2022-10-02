На юго-востоке Мексики разбился вертолет ВМС, есть погибшие и пострадавшие

Многоцелевой вертолет Eurocopter Министерства ВМС Мексики разбился в районе Сентла в юго-восточном штате Табаско.
Как передает
На место катастрофы прибыли представители властей. Сведений о возможных причинах происшедшего обнародовано не было. Военное ведомство пока никак не прокомментировало случившееся.
Напомним, что в середине июля в северо-западном штате Синалоа разбился вертолет ВМС Black Hawk. На его борту находились 15 участников операции по поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, 14 из них погибли. Причиной катастрофы признана нехватка топлива.