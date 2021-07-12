О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Испании объявили предупреждение из-за сильной жары

В Испании объявили предупреждение из-за сильной жары Государственное метеорологическое агентство Испании объявило в понедельник предупреждение в ряде провинций королевства из-за сильной жары.
Другие страны
12 июля 2021 г. 11:44
В Испании объявили предупреждение из-за сильной жары

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило сегодня предупреждение в ряде провинций королевства из-за сильной жары.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

В частности, ведомство повысило уровень опасности до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность) на юго-востоке страны. Кроме того, в автономном сообществе Валенсия уровень тревоги повышен до самого высокого - красного. Согласно прогнозам, температура воздуха может достигнуть 44 градусов.

В 2017 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине июля в Кордове (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки 46,9 градуса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Spanish Meteorological Agency issues warning due to extreme heat

Самое важное

Сегодня минул год с Товузских боев
Сегодня минул год с Товузских боев
12 июля 2021 г. 00:21
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
Шахрияр Мамедъяров прокомментировал победу над Каспаровым
11 июля 2021 г. 10:50
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
Российский политолог: Сотрудничество ЕС и Азербайджана - провал армянской политики
10 июля 2021 г. 16:54
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
Эксперт: Азербайджан формируется как ключевое государство на Южном Кавказе
10 июля 2021 г. 14:00
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
Обнаружено тело пропавшего без вести во время Отечественной войны капитана
10 июля 2021 г. 13:29
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
Тейс: Азербайджан является стратегическим союзником ЕС
10 июля 2021 г. 11:14
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
Бежавший из армянского плена азербайджанец: Они убили бы и меня
10 июля 2021 г. 11:13
В Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
ФотоВ Джебраиле обнаружены боеприпасы с белым фосфором
9 июля 2021 г. 19:56
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
В Азербайджане в ДТП погиб студент БВШН
9 июля 2021 г. 16:29
В Баку застрелился начальник полиции
В Баку застрелился начальник полиции
9 июля 2021 г. 12:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi