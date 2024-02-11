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На юго-востоке Ирана в результате нападения погибли девять граждан Пакистана

На юго-востоке Ирана в результате нападения погибли девять граждан Пакистана По меньшей мере девять пакистанских граждан погибли, трое пострадали в результате нападения неизвестных в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 14:08
На юго-востоке Ирана в результате нападения погибли девять граждан Пакистана

По меньшей мере девять пакистанских граждан погибли, трое пострадали в результате нападения неизвестных в иранской провинции Систан и Белуджистан, расположенной на границе с Пакистаном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, трое вооруженных лиц устроили стрельбу в доме иностранных граждан, а затем скрылись с места преступления. Полиция начала расследование.

Это не первый подобный инцидент в провинции Систан и Белуджистан.

Ранее, 27 января агентство Mehr сообщало, что в результате вооруженного нападения неизвестных там погибли девять иностранцев. Ни одна из действующих в приграничных районах Ирана группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

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