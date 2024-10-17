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На юго-востоке Франции из-за наводнений эвакуировали около 1 тыс. человек

На юго-востоке Франции из-за наводнений эвакуировали около 1 тыс. человек Около тысячи жителей региона Овернь - Рона-Альпы на юго-востоке Франции эвакуированы из-за сильных наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями.
Другие страны
17 октября 2024 г. 22:59
На юго-востоке Франции из-за наводнений эвакуировали около 1 тыс. человек

Около тысячи жителей региона Овернь - Рона-Альпы на юго-востоке Франции эвакуированы из-за сильных наводнений, вызванных непрекращающимися ливнями.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на региональную префектуру.

В частности, под угрозой находится коммуна Живор под Лионом, где может рухнуть городская дамба.

Отмечается, что власти региона привлекли для ликвидации последствий наводнений значительный контингент спасателей и большое количество техники. В пятницу в регионе будет закрыто большинство школ, не исключены сильные перебои в работе общественного транспорта, говорится в сообщении.

"Подобные масштабы бедствия никогда не фиксировались в этих районах страны. Речь идет о более чем 600 мм осадков за 48 часов", - сказал министр экологического перехода Аньес Панье-Рюнаше.

Напомним, что ранее наивысший (красный) уровень погодной опасности был объявлен в шести департаментах в долине Луары и на юго-востоке Франции. Еще в 34 департаментах власти объявили предпоследний (оранжевый) уровень угрозы.

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