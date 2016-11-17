На юго-востоке Филиппин произошло землетрясение

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у юго-восточного побережья Филиппинского архипелага, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Эпицентр подземного толчка находился в 33 км к юго-востоку от города Кагваит в провинции Южный Суригао. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под поверхностью Филиппинского моря.

Предупреждение о возможности цунами не делалось, сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.