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    На юго-востоке Филиппин произошло землетрясение

    Эпицентр подземного толчка находился в 33 км к юго-востоку от города Кагваит в провинции Южный Суригао

    Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в четверг у юго-восточного побережья Филиппинского архипелага, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    Эпицентр подземного толчка находился в 33 км к юго-востоку от города Кагваит в провинции Южный Суригао. Очаг землетрясения залегал на глубине 42 км под поверхностью Филиппинского моря.

    Предупреждение о возможности цунами не делалось, сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало.

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