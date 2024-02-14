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На юго-востоке Австралии один человек погиб в результате шторма

На юго-востоке Австралии один человек погиб в результате шторма По меньшей мере один человек погиб во время шторма, обрушившегося во вторник на юго-восточное побережье Австралии.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 10:22
На юго-востоке Австралии один человек погиб в результате шторма

По меньшей мере один человек погиб во время шторма, обрушившегося во вторник на юго-восточное побережье Австралии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в полиции штата Виктория.

В ведомстве указали, что мужчина погиб во время урагана, оказавшись под упавшим из-за сильного ветра деревом. "50-летний житель поселка Дарлимурла скончался на месте происшествия. Мы предполагаем, что мужчина пытался укрепить крышу, когда на него обрушились обломки", - указали в полиции, отметив, что будет проведено расследование точных обстоятельств инцидента, однако "эта смерть не рассматривается как подозрительная".

Власти штата Виктория продолжают восстанавливать городскую инфраструктуру, разрушенную в результате шторма. По данным Австралийского оператора энергетического рынка AEMO, "свыше 174 тыс. домов и предприятий региона остаются без электричества из-за разрушений, причиненных ураганным ветром". "Расчистка территории и ремонт поврежденных линий электропередачи и опор продолжаются. Однако, учитывая масштабы повреждений, восстановление электроснабжения может занять несколько дней или даже недель", - AEMO Джонатан Геддес.

Шторм с грозой и сильным порывистым ветром скоростью до 36 м/с стал причиной масштабных разрушений на юго-востоке Австралии из-за шторма. Из-за обрыва линий электропередачи и разрушения опор без электричества остались свыше 530 тыс. домов и предприятий, в некоторых населенных пунктах упавшими деревьями были повреждены объекты городской инфраструктуры. В административном центре региона Мельбурне была приостановлена работа метро и наземного общественного транспорта.

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Версия на английском языке One killed in storms in southeast Australia

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