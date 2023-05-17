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На юго-востоке Австралии 45 детей пострадали в аварии со школьным автобусом

На юго-востоке Австралии 45 детей пострадали в аварии со школьным автобусом Автобус с детьми и грузовой автомобиль столкнулись на юго-востоке Австралии, в результате пострадали 45 школьников младших классов, 18 из них были госпитализированы.
Другие страны
17 мая 2023 г. 09:03
На юго-востоке Австралии 45 детей пострадали в аварии со школьным автобусом

Автобус с детьми и грузовой автомобиль столкнулись на юго-востоке Австралии, в результате пострадали 45 школьников младших классов, 18 из них были госпитализированы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщает радиостанция ABC.

По ее сведениям, авария произошла в одном из западных пригородов Мельбурна. Большегрузный автомобиль на большой скорости врезался в школьный автобус, перевозивший учеников начальной школы, после чего автобус вылетел с трассы и перевернулся. В результате ДТП тяжело пострадали 18 школьников, остальные получили медицинскую помощь на месте и были доставлены домой.

"Дети получили серьезные травмы - тяжелые рваные раны, переломы и раздробление конечностей, девять человек были госпитализированы в Мельбурн для немедленного хирургического лечения, еще трое детей получили травмы позвоночника и будут прооперированы позднее", - рассказала в эфире радиостанции директор Королевской детской клинической больницы штата Мельбурн Бернадетт Макдональд, отметив, что еще шесть пострадавших в аварии в возрасте от 5 до 11 лет были доставлены в больницу Саншайна и трое из них остаются в крайне тяжелом состоянии.

В полиции штата сообщили, что виновник аварии - водитель грузовой машины - был задержан на месте происшествия и, как ожидается, ему будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем серьезные последствия.

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Версия на английском языке Several children seriously injuried after truck crashes into school bus in Australia

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